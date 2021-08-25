В Казани умер мотоциклист, который накануне попал в жесткое ДТП на пересечении улиц Лазарева и Болотникова. Мотоцикл врезался в "Ларгус", при ударе с байкера слетела обувь и вся экипировка. Без сознания его доставили в больницу.

Водитель "Ларгуса" сообщал , что 30-летний байкер вылетел на красный и попытался проскочить. Но сейчас предварительно установлено, что правила нарушил сам водитель отечественной легковушки - он поехал прямо, не выполнив требование знака "Движение только направо", а потому и совершил столкновение.

Информацию подтвердили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по Казани.

Несмотря на усилия медиков, спасти мотоциклиста на удалось.