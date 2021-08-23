Исследование Herbalife Nutrition:россияне меняют систему приоритетов в пользу здорового образа жизни

В последнее время все больше россиян стали задумываться о своем здоровье. Исследование компании Herbalife Nutrition, проведенное в июле 2021 года, показало - 80% опрошенных считают, что здоровье требует постоянной заботы о нем, а 72% россиян утверждают, что их жизненные приоритеты поменялись, и они стали больше внимания уделять здоровому образу жизни.

В ходе исследования было опрошено 500 россиян (в равных количествах мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет), и, примечательно, вопреки стереотипам, как женщины (76% опрошенных), так и мужчины (77%) в равной степени стали уделять своему здоровью больше внимания, нежели ранее».

С точки зрения возрастных категорий опрошенных, больше всего своим здоровьем стали интересоваться россияне в самом активном возрасте - от 25 до 40 (79%) и от 41 до 56 лет (78%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и старше 57 лет заботятся о нем менее активно (69% и 74% соответственно).

Интересно, что цели, которые россияне ставят перед собой, придерживаясь здорового образа жизни, разделились практически поровну: 35% россиян ставят во главу угла физическое здоровье (улучшение работы иммунной системы, здоровый вес, наращивание мышечной массы и т.д.), 33% опрошенных делают упор на здоровое питание (формирование здоровых привычек питания и прием биологически активных добавок), а для 31% респондентов важен баланс эмоционального и физического здоровья (избавление от тревоги, управление стрессом, здоровый сон и т.д.).

Вредные привычки, от которых россияне планируют отказаться в первую очередь, это несбалансированное питание (66% опрошенных), недосып (56%), нерегулярные физические нагрузки и курение (по 50%). Причем 19% респондентов уже отказались от курения, а 15% стали регулярно заниматься спортом или физическими упражнениями. И их усилия уже дают свои плоды: 15% россиян заявляют, что стали более энергичными, 14% утверждают, что их тяга к сладкому уменьшилась, а еще 14% констатировали, что за последние два года уменьшился и обхват их талии.

Респонденты рассказали, что начали свой путь к здоровью с приготовления и употребления более здоровой еды, увеличения физической нагрузки и установки фитнес-приложения на свой мобильный телефон. Отказ от нездоровой пищи и переход на сбалансированную систему питания с использованием полезных добавок и витаминов замыкают пятерку самых первых шагов, которые респонденты сделали или собираются сделать на пути к ЗОЖ.

Особое внимание в ходе опроса было уделено приему витаминов и других биологически активных добавок. Исследование показало, что 58% опрошенных уже их принимают, а 63% респондентов знают об их пользе. Однако этих знаний недостаточно: 74% участников опроса хотели бы знать о витаминах и других БАД больше.

«Будь-то физические упражнения, здоровая диета или добавление в рацион биологически активных добавок - как мы видим, многие люди считают, что настало время позаботиться о своем здоровье, - говорит Кент Брэдли, главный специалист по здоровому питанию компании Herbalife Nutrition. – Даже небольшое изменение в привычках может дать очень значимый результат, когда речь заходит о ЗОЖ»

«БАД не только могут помочь в борьбе с дефицитами питания – они могут помочь значимо поднять уровень содержания важных нутриентов, необходимых нашему организму на пути к здоровому и активному образу жизни», - добавил он.

«Первые шаги», рекомендуемые специалистами на пути к ЗОЖ:

● Выбирайте более здоровые продукты

● Увеличьте физические нагрузки

● Начните пользоваться фитнес-приложением

● Постарайтесь, насколько возможно, отказаться от несбалансированного питания

● Посоветуйтесь со своим врачом о необходимости принимать витамины и другие БАД

● Используйте часть обеденного перерыва для небольшой прогулки

● Ходите по лестнице вместо лифта

● Загрузите приложение, которое поможет следить за питанием

● Еще раз внимательно посмотрите на свою диету

● Постарайтесь наладить график здорового сна.