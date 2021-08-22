На центральном рынке Казани накануне прошла трогательная социальная акция, которую поддержали 11 шеф-поваров столицы Татарстана. Они решили поддержать бабушек, которые торгуют яблоками, собранными на своих участках. Об этом сообщают "Казанские ведомости".

Соучредитель кафе "Сказка" Михаил Шарипов отметил, что сейчас в Казани стоит такая жара, что пожилым людям очень сложно стоять с яблоками на рынке, тем более яблоки особо никто не берет.

Представители общепита решили выкупить у бабушек яблоки и использовать натуральный продукт в приготовлении блюд и напитков в своих заведениях.

По словам Шарипова, акция должна распространяться и набирать обороты, чтобы помочь с продажами не только садоводам страны, но и показать другим мастерам кулинарного дела пример развития идей за пределами ресторана.