Айдар Абдулхаков. По словам, она поможет решить транспортные проблемы жителей микрорайона Азино. Всего же генеральный план Казани предусматривает резервацию коридоров для 26 новых станций метро до 2035 года, Вторая ветка казанского метро будет запущена в 2027 году, о чем заявил глава МУП "Метроэлектротранс". По словам, она поможет решить транспортные проблемы жителей микрорайона Азино. Всего же генеральный план Казани предусматривает резервацию коридоров для 26 новых станций метро до 2035 года, сообщает "Татарстан-24".

Напомним, что новые станции метро должны появиться у железнодорожного вокзала, на площади Свободы, у ТРК "Корстон", у парка Горького, между речпортом и автовокзалом на улице Татарстан, у Компрессорного завода, на Советской площади, у жилого комплекса "XXI век" и в других важных местах города.