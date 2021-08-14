Этим маем в Казани прошел один из этапов кубка мира по дзюдо, а теперь в столице Татарстана может пройти и сам Чемпионат Мира. Об этом сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов в "Интерью без галстука с Андреем Кузьминым."

"В Казань приезжал президент международной федерации дзюдо Мариус Визер и очень ему здесь понравилось. Ранее были дискуссии и возможности организации в городе Чемпионата мира по дзюдо, в том числе с Рустамом Минниханов." - заявил министр спорта Владимир Леонов.

Также сообщается, что заявка открывается на 2022 и 2023 год, однако, власти еще не решили всех сопутствующих вопросов. В данный момент идет процесс решения вопросов о подаче заявки