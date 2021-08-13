В Иркутской области в городе Тайшете полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в насильственном удержании 13-летней девочки и в убийстве ее родственников.

Накануне в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ее дочь-подросток получила от своей одноклассницы СМС с мольбой о помощи. Девочка написала, что ее силой удерживает малознакомый мужчина в ее доме. По указанному адресу прибыли стражи порядка, освободили девочку и задержали мужчину.

В подвале сарая обнаружили два тела с признаками насильственной смерти, пишет "РГ". Предполагается, что мужчина жестоко убил 74-летнюю бабушку, которая была опекуншей подростка, и ее сына.

Возбудили уголовное дело. Установлено, что ранее мужчина уже был судим за совершение особо тяжких преступлений, убивать ему доводилось.

В доме нашли и орудие убийства - молоток.

С девочкой работают психологи, ей предстоит пройти реабилитацию в медучреждении.