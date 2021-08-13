Наставник польской футбольной команды "Ракув" Марек Папшун посетовал, что в Казани для них были созданы невыносимые условия для тренировки перед ответным матчем квалификации Лиги конференций.

Польский тренер заявил, что перед матчем с "Рубином" в Казани у его команды кто-то выключил свет на тренировке и украл ворота. Видимо, ворота команды вынесли, пока было темно. Папшун назвал это провокацией.

"Что касается состояния поля, всякое случается. Но вот чего я не ожидал: вчера у нас во время тренировки погасили свет и украли ворота".

Напомним, что мелкие неприятности не помешали полякам обыграть казанцев со счетом 0:1. Теперь для "Рубина" еврокубки закончились, а для поляков все еще только начинается.