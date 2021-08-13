Пресс-служба казанского "Рубина" быстро отреагировала на скандал с форвардом Джордже Деспотовичем и пригласила болельщиков вместе с мамами на матч 4 тура Тинькофф РПЛ против "Крыльев Советов".

Накануне вечером "Рубин" проиграл польскому "Ракуву" со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков. Расстроенный Деспотович обидел одного из болельщиков.

После фанат спросил "Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, что если бы не Казахстан, то играл бы в "Барселоне" или "Реале". Где он?". В ответ футболист написал: "С твоей мамой".

В сообщении клуба сейчас говорится:

"Приходи на футбол с мамой! Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с "Крыльями"! Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы — бесплатно за счет Деспота!".

Билеты можно получить только в кассах стадиона "Казань Арена". При себе нужно иметь ваш паспорт, паспорт вашей мамы и свидетельство о рождении, говорится в сообщении казанцев.

Матч "Рубин" — "Крылья Советов" пройдет 15 августа, начало в 20:00 (мск).