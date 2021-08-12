Жителей Казани пригласили на общественные обсуждения, посвященные судьбе нового парка, который планируется расположить вдоль реки Ноксы. Все состоится у дома № 13 по улице Натана Рахлина, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Архитекторы расскажут казанцам, каким они видят это общественное пространство, каждый сможет высказать свое мнение и свои пожелания. Учтут и проанализируют все, лучшие идеи будут реализованы.

Территория будет благоустроена в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Планируется, что будущий парк свяжет несколько близлежащих жилых комплексов.

Слушания пройдут 17 августа в 19 часов.