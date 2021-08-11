14 августа в Казани масштабно отметят день физкультурника. Празднования пройдут на трех спортивных площадках города: в парке Горького, в центре пляжных видов спорта, а также в парке "Урам", где состоится больше всего активностей. В "Ураме" пройдет массовая зарядка, а также показательные выступления по различным дисциплинам.

В этот же день на корте экстрим-парка пройдет турнир по стритболу, а на площадках пляжных видов состоятся соревнования по волейболу, ганболу, а также регби. Кроме того, в этот же день пройдет первенство Казани по парусному спорту.

Гостями программ станут профессиональные спортсмены и спортсменки из различных дисциплин: баскетбольных "Уникса" и "Казаночки", волейбольных "Зенита" и "Динамо", а также регбисты "Стрелы".