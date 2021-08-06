Верховный суд Татарстана присудил взыскать 200 тысяч рублей с жителя Казани Артема Савина. Молодого человека заставляют заплатить за последствия ДТП, которое он не совершал и в котором даже не участвовал.

В октябре 2018 года он продал автомобиль ВАЗ 2112. Договор купли-продажи не заключил, просто забрал деньги. Оформлением сделки решили заняться чуть позднее. Но на следующий день новый владелец машины дал порулить товарищу, а тот попал в ДТП - протаранил два автомобиля, пишет Mash Iptash.

Пострадавшие автовладельцы обратились в страховую, им компенсировали ущерб. Далее страховщики отправились в суд, чтобы взыскать 180 тысяч рублей с водителя. Но тот опротестовал первое решение суда и свалил ответственность на законного владельца "двенашки". Теперь деньги требуют с Артема Савина, и это требование ВС РТ счел законным.