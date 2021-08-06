19-летний Ильназ Галявиев, устроивший в мае стрельбу в школе № 175 в Казани, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) о мотивах преступления. Наблюдатели посетили Ильназа в Бутырке и побеседовали с ним, сообщает RT. По их утверждениям, Галявиев пошел на кровавую расправу из-за ненависти:

"Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел (стрелять. — ред.)", — привел слова молодого человека один из членов комиссии.

Наблюдатели утверждают также, что Галявиева не ознакомили с результатами судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в НИИ им. Сербского. Сам "казанский стрелок" говорит, что чувствует себя отлично и считает себя вменяемым.

"Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю", — заявил Галявиев членам ОНК.

В настоящее время он находится в психиатрическом отделении московского СИЗО "Бутырка".

Напомним, что Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе 11 мая 2021 года. Жертвами стали семеро детей и двое взрослых, пострадали 23 человека.