Сотрудники полиции в Петербурге задержали ночью мужчину, который воспитывал своего 8-летнего сына приемами удушения. В один момент мужчина чуть не перестарался и попытался задушить второклассника. Полицейских вызвала перепуганная жена сурового ленинградца, которая заявил, что муж пытается убить их общего ребенка.

Звонок женщина сделала из туалета, где закрылась, спасаясь от буйного главы семьи.

Когда полицейские прибыли, то ранее судимый за покушение на убийство мужчина почти придушил ребенка. Мальчика доставили в больницу.

Правоохранители выяснили, что отец в тот день выпивал и в состоянии опьянения начал воспитывать школьника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство". Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.