Вернуть вложенные деньги женщине не удалось.

С заявлением в МВД жительница столицы обратилась после того, как узнала об аресте в Казани одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Женщина попыталась вывести вложенные 18 млн рублей, но ее личный кабинет оказался заблокированным, сообщает ТАСС.

“Женщина рассказала полицейским, что 1 июня продала свою квартиру в Москве за 17,7 млн рублей. Эти деньги она перевела в криптовалюту, которую разместила в личном кабинете платформы Finiko для получения процентов”, - пишет ТАСС.

Уголовное дело об организации финансовой пирамиды было возбуждено 7 декабря 2020 года в отношении сотрудников компании Finiko после того, как прокуратура Татарстана провела проверку в организации. В июле этого года появилась информация, что вкладчики не могут вывести свои средства из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей. Один из сооснователей пирамиды Кирилл Доронин был задержан и арестован в Казани. Ему предъявлено обвинение по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как писал ProKazan.ru, cледователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.