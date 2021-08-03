В Вахитовский районный суд города Казани поступила жалоба на арест основателя инвестиционной компании Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает "Реальное время", ссылаясь на собственные источники в суде.

В прошедшую пятницу Доронин был задержан и арестован решением Вахитовского суда до 28 сентября 2021 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Пока в деле фигурирует только предварительно оцененный ущерб - 13 миллионов. Но заявления от обманутых вкладчиков Finiko продолжают поступать в МВД, и сумма ущерба может значительно вырасти. Сегодня федеральные СМИ сообщили о жительнице Москвы, которая вложила в Finiko 18 миллионов.

Сам Кирилл Доронин, как выяснилось, с обвинением не согласен. Его защита указывает на тот факт, что все вкладчики подписывали договоры, в которых ни о каком "гарантированном возврате" речи не было.

Уголовное дело было возбуждено еще в декабре прошлого года о незаконной деятельности по привлечению денег в особо крупном размере. Доронина и его партнеров допросили как свидетелей, предварительный ущерб по этому дела составляет более 70 миллионов.