Аналитическая группа Следственного комитета, созданная специально для раскрытия убийств прошлых лет, имеющих признаки серийности, смогла установить личность мужчины, который причастен к расправам над 30 женщинами в Приволжском, Уральском и Центральном округах, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунда Ложиса.

"Я бы хотел также отметить, что в группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы", - отметил эксперт

СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один единственный человек. Следствие установило, что 38-летний Радик Тагиров ранее работал слесарем и был судим дважды - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу.

Подозреваемому было предъявлено обвинение. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.

По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проникал в квартиры, убивал женщин и похищал ценное. На одном из первых допросов Радик Тагиров заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. Следователи установили еще несколько эпизодов убийств.