Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани, сообщает Бизнес-online.
В МВД ProKazan.ru на момент публикации информацию о задержании ни подтвердили и не опровергли.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») возбудили по материалам проверки УЭБиПК, которая проходила 3 декабря прошлого года. Тогда дело возбудили на неустановленных лиц.
Следователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года неустановленный круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.
Ранее мы писали, что Кирилл Дорони удалил свой аккаунт в Инстаграм.
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