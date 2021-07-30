Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани, сообщает Бизнес-online.

В МВД ProKazan.ru на момент публикации информацию о задержании ни подтвердили и не опровергли.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере») возбудили по материалам проверки УЭБиПК, которая проходила 3 декабря прошлого года. Тогда дело возбудили на неустановленных лиц.

Следователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года неустановленный круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.

Ранее мы писали , что Кирилл Дорони удалил свой аккаунт в Инстаграм.