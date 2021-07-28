Еще неделю назад в МВД говорили о десяти поданных заявлениях от татарстанцев на Finiko, но теперь число заявлений растет в геометрической прогрессии - их уже более сотни. И жители республики продолжают нести заявления, жалуясь на ущерб, который нанесла им финансовая пирамида Finiko.

Следователи считают, что с 1 июня 2018 года по декабрь 2020 года неустановленный круг лиц, представляясь организацией Finiko, привлекали денежные средства в особо крупных размерах, обещая высокоэффективные вложения при использовании средств на фондовых рынках, на рынках криптовалют. Тем временем фактически инвестиционная деятельность не велась.

"На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение. Проводятся все необходимые следственные действия для установления наиболее полной картины совершения преступления", - говорится в официальном заявлении МВД Татарстана.