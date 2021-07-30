Основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин обиделся на весь мир в целом и Центробанк в частности: ЦБ признал его "детище" пирамидой, Доронин через Инстаграм пытался проводить прямые эфиры, но потом бросил все и удалил аккаунт.

О том, что страница руководителя Finiko стала внезапно недоступной, пользователи узнали накануне вечером.

Сам Доронин в телеграм-канале написал, что ничего не удалял. Его, по его же словам, взломали.

"На всякий случай уведомляю всех, что Мой Инстаграмм взломан. Пытаюсь вернуть доступ", — написал Доронин в собственном Телеграм-канале (авторские орфография и пунктуация сохранены — ред.).