Казанский третьеклассник Рустам Салехов создал электрокаталку для перевозки пациентов. Мальчик приехал вместе с родителями из Казани в Москву, чтобы представить своё изобретение врачам ГКБ №67 в Хорошёво-Мнёвниках. Об этом рассказали на сайте медицинского учреждения.

Рустам рассказал, что узнал от родной тетки, работающей в больнице, как трудно бывает перемещать больных на каталках. Посещая в Казани уроки робототехники, мальчик придумал, как сделать каталку для больных, которая будет ездить в заданном направлении сама.

По сути разработка мальчика представляет собой сочетание обычной больничной каталки и электросамоката. Работает она от аккумулятора, управляется при помощи джойстика. Без подзаряда она может работать непрерывно до 2 часов.

Столичные врачи оценили изобретение юного казанца по достоинству и отметили, что заинтересованы в реализации такой разработки.