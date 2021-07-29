В Бийске 33-летняя женщина из-за расставания с мужем так расстроилась, что выбросила свою трехмесячную дочь с балкона с высоты седьмого этажа. Знакомые горе-матери уверяют, что причиной такого поступка стал стресс, который женщина испытала в процессе болезненного и скандального развода с супругом.

Прокуратура Бийска и Следственный комитет проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего и условия жизни в семье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Удивительно, но после падения с высоты седьмого этажа маленькая девочка все-таки выжила, и сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации больницы. Сообщается, что в семье есть еще двое детей, оба - тоже маленькие.