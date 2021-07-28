В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 29 июля, четверг. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Днем и вечером в четверг на территории РТ и в Казани ожидаются грозы. Юго-западный ветер может достигать порывов в 15-20 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит всего 6-11 градусов тепла, в западной части республики - до 14 градусов.

Дневные температуры в Татарстане составят 21-26 градусов тепла.

Жителей республики просят сохранять бдительность, не находиться вблизи высотных объектов при порывах ветра, без необходимости в грозу не покидать помещений.

Также синоптики рассказали, что жара вернется в Татарстан ближе к выходным, уже в субботу температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.