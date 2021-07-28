В Казани пожилая женщина получила тяжелые травмы ноги, попав под колеса самосвала на улице Фрунзе. ДТП случилось сегодня днем.

По предварительным данным, за рулем самосвала находился 25-летний мужчина. Когда загорелся разрешающий движение сигнал светофора, он начал поворот, а пенсионерка в тот же момент решила перейти проезжую часть.

В результате наезда 72-летняя женщина получила тяжелый открытый перелом ноги и сочетанную травму.

"Ее доставили в больницу", - заявили в ОГИБДД г. Казани изданию "Татар-информ".