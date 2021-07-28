19-летний Ильназ Галявиев, совершивший в мае вооруженное нападение на школу № 175 в Казани, впервые извинился за расстрел людей. Напомним, что 11 мая в Казани погибли 9 человек, из них 7 - дети. Пострадали более 23 человек.

Теперь же Галявиев впервые произнес слова извинений, написав об этом своим родителям в письме из "Бутырки", сообщает телеграм-канала "Дело о Ильназе Галявиеве. За честность".

Также сообщается, что в данный момент Ильназ находится в медицинской психиатрической части при СИЗО-2, вскоре его должны этапировать в Казань.

Адвокат должен встретиться с ним сразу же после получения результатов экспертизы.