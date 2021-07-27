В Государственную думу поступил законопроект, подразумевающий запрет на использование средств детских пособий на приобретение табака и алкоголя. Чтобы контролировать, куда родители на самом деле тратят детские пособия, предлагается перечислять средства на специальный "социальный электронный счет", транзакции с которого смогут отслеживать социальные службы.

Авторами инициативы стали депутаты Курганской областной Думы, сообщает ТАСС.

"Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ", - говорится в законопроекте. Такие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".