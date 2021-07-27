В Казани удалось задержать насильника, который был известен яркой приметой - футболкой с Гомером Симпсоном. Ранее его объявили в розыск следователи из Удмуртии. На прошлой неделе молодой человек набросился в Ижевске на 19-летнюю девушку, изнасиловал ее и скрылся.

Но камеры уличного наблюдения зафиксировали его внешность. Но ней установили, что это - 33-летний мужчина, ранее судимый, сейчас он ведет бродяжнический образ жизни.

Удмуртию насильник и правда оперативно покинул и перебрался в Татарстан. Но в Казани его довольно быстро удалось задержать. Мужчина заключен под стражу.