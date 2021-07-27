Все ковидные госпитали Татарстана полностью обеспечены медицинским кислородом. В прошлом году на эти цели было выделено 259 млн руб., сообщил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Так в Татарстане проложили более 15 тыс. погонных метров трубок для подачи кислорода больным Covid-19, дополнительно смонтировали 14 газификаторов (емкости для хранения медицинского кислорода) в 8 медучреждениях.

"Все койки, которые принимают ковидных пациентов, обеспечены кислородом, в соответствии с рекомендациями Минздрава России", - отметил замминистра.

Кроме этого, в строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений Татарстана в этом году направят 7,7 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов. Отремонтировать планируется 25 объектов. Проектно-сметная документация для большинства объектов уже на стадии разработки.

Капитальный ремонт ждут 25 стационаров, работы начались в 18 из них. На эти цели направлено 1,7 млрд руб. Кроме этого в районах республики построят 42 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебные амбулатории.

На развитие медико-санитарной помощи в Татарстане в этом году предусмотрели более 300 млн. руб.

По словам Ильдара Фатихова в республике полностью закрыли потребность в онкологических центрах, в прошлом году был достроен радиологический корпус в Альметьевске.

Как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров в этому году капремонт выполнен на трех объектах здравоохранения. Также работы завершаются в детской городской больнице в Нижнекамске и в Азнакаевской, Буинской, Муслюмовской, Лениногорской, Нижнекамской ЦРБ.