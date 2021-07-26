В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней учительницы. Преподаватель английского языка одной из городских школ станцевала зажигательный эротический танец и отправила видео с ним ученику. Об этом пишет "Атас.Инфо".

Ученик оценил старания преподавателя и поделился видео со своими товарищами, чтобы они тоже порадовались жизни. Но вот родители школьников такое не оценили и обратились в полицию.

Одноклассники уверяют, что учитель и ранее заигрывала с учеником на уроках. И он даже был не против. Сначала педагог, к которому пришли полицейские с вопросами, говорила, что ее страницу в соцсетях взломали.

Но потом призналась во всем. Теперь преподавателя обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему.