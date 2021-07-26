Телеграм-канал Mash сообщает о том, что певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать жестами. Отмечается, что она находится в ясном сознании.

Официально эту информацию пока не опровергают и не подтверждают иные источники, но представители Mash уверяют, что с певицы сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание её ясно.

Сообщается также, что Марина может делать вдох, и потому ее перевели на вспомогательную вентиляцию легких. Её состояние по-прежнему стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.