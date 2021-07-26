В детском санатории под Новосибирском умер 15-летний подросток. Об этом пишет «КП-Новосибирск». Трагедия произошла 22 июля, у мальчика были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

По предварительным данным, во время занятий мальчик побежал в главный корпус, внезапно ему стало плохо – он упал на землю. Медики пытались реанимировать ребенка, но не смогли, он умер. Мать мальчика знала о проблемах со здоровьем, но в поликлинике была выдана справка о том, что он здоров.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, знали ли о заболевании в санатории и почему мальчику выдали справку, что он здоров.