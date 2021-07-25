Утром 25 июля в соцсетях появилась информация о том, что ночью в поселке Куюки под Казанью произошла массовая драка с участием мужчин, которые приехали на машине.

В МВД Татарстана опровергли информацию и рассказали, что там произошло на самом деле.

По имеющейся информации, двое мужчин подрались между собой, нападавших на машинах не было. По факту драки никто из участников драки не стал писать заявление в полицию.