Утром 25 июля в соцсетях появилась информация о том, что ночью в поселке Куюки под Казанью произошла массовая драка с участием мужчин, которые приехали на машине.
В МВД Татарстана опровергли информацию и рассказали, что там произошло на самом деле.
По имеющейся информации, двое мужчин подрались между собой, нападавших на машинах не было. По факту драки никто из участников драки не стал писать заявление в полицию.
комментарии
Да за каждым углом полицейский свисток
Дома Лизка - жена сварганила ужин
Агашка Люзке купил на аванец платок
Вот какая-то арка - мысль в Аге пробудилась
А за ней и пузырь начинает бурлить
Работящей рукой Ага лезет в ширинку
За ширинкой братан очень хочет отлить
Вот она понеслась, веселясь и играя
Заходила ручьем по шершавой стене
Ага даже вспотел, и руковом вытирая
Пот со лба, вспоминая о Лизке - жене
Что Ага не успел устоять на ногах
Их под утро нашли, они были таксисты
Монтировку нашли рядом с ним в двух шагах
Ага Агиев лежал, удивленный и грустный
А холодный асфальт он собою накрыл
И уже не подарит в подарок он Лизке
Тот платок, что вчера на аванец купил
Он уже не подарит своей ласковой Лизке
Тот цветастый платок, что на аванец купил