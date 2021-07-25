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Фото: salmachi_online

«Это что, самосуд?»: в поселке под Казанью толпа избила двух парней

25.07.2021, 10:04 3598 3 prokazan.ru

В поселке Куюки у магазина толпа избила двух парней. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, отметив, что на месте работает полиция.

«Около магазина «Фасоль» избили двух парней. Со слов одного пострадавшего к магазину подъехали две машины, из них вышло много ребят, после чего избили парней. Скорая и полиция на месте», - говорится в сообщении.

В комментариях под постом мнения по поводу произошедшего разделились.

«Значит было за что!»

«У нас что, самосуд узаконен?»

«Просто напились и что-то не поделили»

«А кто разрешил устраивать самосуд?»

«Беспредел полнейший»

«Не первый раз там уже такое».

 

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комментарии

Горожанин
0
25 июля 2021
11:01
Деревенская братва землю делит
Горожанин
0
25 июля 2021
11:29
90ые возвращается
Обыватель
1
25 июля 2021
13:46
Меня с бывшим один раз прямо возле штаба Навального на Московской 42 избили, когда мы целовались. Я думаю, это было связано с политическими мотивами.

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От коронавируса скончалась врач-«идейная антипрививочница»
13:46, 19.07.2021
Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что поражение легких при COVID стало развиваться быстрее
13:19, 19.07.2021
Неприметный с виду бункер: под российским городом нашли частную тюрьму и крематорий
09:29, 19.07.2021
В Госдуме предложили выплачивать пособие в 10 тысяч пенсионерам, сделавшим прививку от коронавируса
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
08:16, 19.07.2021
Мужчина сбросил бывшую девушку с 15 этажа, а потом прыгнул за ней следом
07:35, 19.07.2021
Премьер-министр Мишустин назначил кураторов за каждым федеральным округом
07:18, 19.07.2021
18-летняя студентка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
01:00, 19.07.2021
Урок автохамкам: мужчина перекрыл трассу и угрожал автоледи доберманом за невключенный поворотник
00:01, 19.07.2021
Эксперты увидели связь между суммой денежных переводов и местом расположения колоний
20:00, 18.07.2021
Хотела стать стройнее, а попала в больницу с сепсисом: женщину госпитализировали после липосакции
19:00, 18.07.2021
Почти треть россиян выступили против идеи сделать рабочую неделю четырехдневной
15:58, 18.07.2021
Роковое летнее Полнолуние 24 июля 2021: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
14:14, 18.07.2021
7-летний мальчик решил инсценировать собственную смерть на пруду
12:45, 18.07.2021
Новорожденную девочку заморозили и выбросили в мусорный бак
12:04, 18.07.2021
На базе отдыха лев напал на 13-летнюю девочку
11:26, 18.07.2021
«Все, тюрьма»: Жириновский анонсировал ряд действенных наказаний для антипрививочников уже с осени
11:08, 18.07.2021
Российский врач рассказал о страшной опасности кондиционеров для иммунитета людей
10:53, 18.07.2021
«Как щенок»: мужчина обнаружил ребенка, который спал на обочине дороги
10:13, 18.07.2021
«Они бы устроили такую бучу»: менеджер певицы МакSим оправдалась за концерт в Казани
09:37, 18.07.2021
Директор казанской певицы МакSим ответила на информацию об отказе у Марины легкого
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
08:54, 18.07.2021
Новые выплаты назначат пенсионерам в России с 2022 года
08:17, 18.07.2021
Кот из кальянной смог распылить слезоточивый газ в магазине
08:03, 18.07.2021
В МВД подтвердили, что собираются ввести экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для автомобилистов
07:52, 18.07.2021
Поверили в себя: Украинская СБУ «обязала» российского министра обороны Шойгу явиться в Мариуполь
07:35, 18.07.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные штаммы COVID-19 начали вытеснять все остальные
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
19:00, 16.07.2021
ГИБДД оштрафовала водителя за езду по городу на деревянном автомобиле
14:11, 16.07.2021
Умер около года тому назад: из реки выловили нижнюю часть мужского тела
13:43, 16.07.2021
Подростка затянуло в мясорубку на птицефабрике
10:12, 16.07.2021
Мать без маски увезли в отдел полиции, несмотря на плач ее маленького ребенка
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
07:31, 16.07.2021
Молодой сожитель бабушки решился на убийство ее годовалого внука
07:20, 16.07.2021
В России предложили уменьшить транспортный налог для тех, кто добровольно пройдет техосмотр
05:00, 16.07.2021
Женщина обнаружила в купленных помидорах записку с мольбой о помощи
01:00, 16.07.2021
Убийца сам явился с повинной из-за измучивших его по ночам кошмаров
18:02, 15.07.2021
Сегодня скончался актер и музыкант Петр Мамонов
16:12, 15.07.2021
Пожарные, пожаловавшиеся Путину на низкую зарплату, уволились из части
15:51, 15.07.2021
Путина попросили объявить тотальный локдаун в связи с ростом смертности от коронавируса
13:32, 15.07.2021
Годовалого малыша пришлось реанимировать после падения на разбитый стакан
11:37, 15.07.2021
Полицейского, стрелявшего в 13-летнюю школьницу за отказ целоваться, отправили в колонию
11:18, 15.07.2021
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
07:55, 15.07.2021
Решила заработать: мать сняла порнофильм с участием своей шестилетней дочери
07:43, 15.07.2021
Шестилетний мальчуган ушел в магазин, прихватив 275 тысяч рублей
07:28, 15.07.2021
В Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых сотрудников
00:01, 15.07.2021
Убили почетного работника образования: на свалке нашли фрагмент человеческой ноги и голову
20:00, 14.07.2021
15-летний подросток лишился пальцев в летнем трудовом лагере
16:33, 14.07.2021
Как в кино: сотрудники аэропорта приютили кота, которого хозяйка бросила перед рейсом
16:07, 14.07.2021
Бразильского президента госпитализировали с икотой, которая не прекращается уже две недели
13:51, 14.07.2021
Собака нашла обгоревшую пяточку: мужчина с питомцем нашли у детсада обгоревшие останки младенца
08:38, 14.07.2021
«Лежит трупом»: музыкальный критик Соседов рассказал о текущем состоянии певицы МакSим
07:59, 14.07.2021
Астролог Анисимова рассказала, от каких женщин мужчины уходят чаще всего
07:44, 14.07.2021
Полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую ОМОН по ошибке штурмовал болгаркой
07:13, 14.07.2021
В России назвали сроки начала вакцинации от коронавируса у подростков
06:59, 14.07.2021
Россия вышла на четвертое место в мире по количеству заражений коронавирусом
01:00, 14.07.2021
«Лилит идет»: россиян предупредили о страшной опасности Черной Луны с 18 июля по 1 августа
00:01, 14.07.2021
Двое мужчин хотели разыграть друга, устроив его похищение с пляжа, но обознались
20:00, 13.07.2021
Мужчина из мести постирал кошку сожительницы в стиральной машине
16:52, 13.07.2021
Некурящим россиянам предложили увеличить ежегодный отпуск - что об этом думают в Казани?
16:03, 13.07.2021
Синоптики резвятся: Вильфанд пообещал ряду регионов «махровую жару», а некоторым - «мешки холода»
10:04, 13.07.2021
Подростка, зарубившего топором родителей и сестру, признали невменяемым
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
09:17, 13.07.2021
Дело в 11 томов: двух подростков 14 и 15 лет судят за убийства и изнасилование
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
07:38, 13.07.2021
21-летняя девушка умерла после жестокого секса с экс-полицейским
07:11, 13.07.2021
В России предупредили о возможном росте цен на незаменимые продукты
06:00, 13.07.2021
Представитель МИД Захарова рассказала, как дипломат США украл железнодорожную стрелку под Тверью
20:00, 12.07.2021
Тело женщины в хозяйственной сумке нашли в пожарном отсеке многоэтажки
17:20, 12.07.2021
Акушерка во время подпольного аборта отрезала голову ребенку: что решил суд?
15:52, 12.07.2021
Астролог Павел Глоба рассказал, кому во второй половине июля повезет с финансами
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
11:52, 12.07.2021
Начался сепсис: появились сообщения об ухудшении состояния певицы МакSим
10:00, 12.07.2021
«ФСБ оповестили»: НЛО, который ранее видели пилоты в Казани, увидели и вертолетчики в Сызрани
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
09:23, 12.07.2021
Бывший участник «Дома-2» найден мертвым под окнами квартиры
08:01, 12.07.2021
Росгвардия проведет в Казани один их этапов масштабных учений «Заслон-2021»
07:18, 12.07.2021
Россиянам рассказали, сколько потребуется времени, чтобы накопить миллион
07:04, 12.07.2021
Мальчик-аутист выбросил из окна новорожденную сестру, которой исполнилась всего неделя
00:01, 11.07.2021
Русского 9-летнего мальчика две недели избивали и травили в спортивном лагере в Киргизии
20:00, 10.07.2021
Покупателей в России предупредили о хитрых уловках продавцов при оплате банковской картой
19:00, 10.07.2021
Доктор Мясников объяснил, откуда в стране столько антипрививочников
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
14:32, 24.06.2021
Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
09:58, 23.06.2021
Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
10:41, 17.06.2021
Казанский стрелок Галявиев получил травмы в «Бутырке»
14:27, 16.06.2021
В России предлагается легализировать доступ к порнографии
14:02, 16.06.2021
В гаражном боксе у больницы нашли тела и внутренности людей
09:55, 16.06.2021
Следователи возбудили дело по факту детских игр с удушением в летнем лагере
09:14, 16.06.2021
Казанского стрелка Галявиева доставили на экспертизу в Москву, он продолжает называть себя Богом
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
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13:45, 25.05.2021
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«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
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13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью