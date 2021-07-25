В поселке Куюки у магазина толпа избила двух парней. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, отметив, что на месте работает полиция.

«Около магазина «Фасоль» избили двух парней. Со слов одного пострадавшего к магазину подъехали две машины, из них вышло много ребят, после чего избили парней. Скорая и полиция на месте», - говорится в сообщении.

В комментариях под постом мнения по поводу произошедшего разделились.

«Значит было за что!»

«У нас что, самосуд узаконен?»

«Просто напились и что-то не поделили»

«А кто разрешил устраивать самосуд?»

«Беспредел полнейший»

«Не первый раз там уже такое».