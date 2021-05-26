В подмосковных Люберцах конфликт между тренером по боксу с юным воспитанником и его отцом закончился дракой, в которой пострадали спортсмен и родитель. Отец получил перелом челюсти и находится в больнице, сообщает Telegram-канал Baza.

История началась с того, что 14-летний подросток решил начать заниматься боксом и начал тренироваться в зале, который организовали в подвальном помещении местные жители.

Там на него обратил внимание бывший сотрудник правоохранительных органов, который захотел тренировать школьника, однако тот ответил отказом. Дело едва не закончилось дракой, после чего подросток пожаловался отцу.

Разъяренный мужчина позвонил тренеру, обвинил его в вымогательстве и неодобрительно высказался о тренере, после чего участники конфликта договорились о встрече.

Встреча завершилась безоговорочной победой тренера: он отправил в нокаут отца подростка, сломав ему челюсть, а также избил самого школьника, который пытался защитить родителя. Уже в больнице пострадавший мужчина написал заявление на обидчика.

Также отмечается, что боксер навещал избитого в больнице и настоятельно рекомендовал не писать заявление, а подросток через общих знакомых получает угрозы в адрес своей семьи.