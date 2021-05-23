В Нальчике возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, мужчина был на школьном стадионе, где заметил игравших там девочек 9 и 7 лет. С целью удовлетворения своих половых потребностей злоумышленник, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении потерпевших.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.