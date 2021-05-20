Российский онколог, главный специалист по онкологии Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал РИА Новости, с какими признаками стоит бросить все и бежать к врачу. К сожалению, люди часто не обращают внимания на "первые звоночки" рака, а когда обращаются, то стадия уже тяжелая, плохо поддающаяся лечению.

Чтобы не терять драгоценного в этом случае времени, Хатьков назвал несколько состояний, которые могут говорить о развитии онкологии на ранней стадии.

К таким "звоночкам" доктор отнес немотивированное похудение, наличие любых уплотнений, изменение родинок (формы, цвета). Насторожить, по его словам, должны примеси крови в моче или кале, выделения из сосков у женщин.

Не стоит ждать, что все пройдет само, отметил Хатьков. Если такое наблюдается, нужен срочный поход к врачу.