Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, сообщается на сайте парламента.

«Речь идет об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одна из поправок касается размера пособия женщинам в ранние сроки беременности: он составит половину прожиточного минимума (в Москве в расчете на душу населения — 18 029 руб.). С 1 июля 2021 года на пособие по беременности смогут рассчитывать те женщины, в семье которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе, пояснил Володин.

Для получения ежемесячного пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), срок беременности должен составлять шесть и более недель.

С 1 июля текущего года также вводится ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его смогут получать родители в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону.

«Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», — отметил спикер Госдумы.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, выплата предусмотрена на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, которому платят алименты, сообщает РБК.