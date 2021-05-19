Казанский мэр Ильсур Метшин распорядился оперативнее расследовать все ложные вызовы о минировании школ.

"На фоне этих событий находятся люди, которые распространяют фейки о якобы заложенных взрывных устройствах, подогревают тревогу людей", – отметил Ильсур Метшин.

Так, на прошлой неделе "минировали" 15 школ Казани, вчера после письма с угрозой от якобы "сообщника" Ильназа Галявиева была эвакуировала школа №67. Все вызовы оказались ложными.

В мэрии Казани напомнили, что ложное сообщение об акте терроризма в школах грозит шутникам штрафом до 700 тысяч или тюремным сроком до 5 лет.