После трагедии в гимназии №175 в Казани, которая произошла 11 мая, в Детскую республиканскую клиническую больницу обратились еще двое детей. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Двое учеников гимназии обратились к врачам. Их состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Детей отпустили домой в день обращения», - сообщили журналисту Prokazan.ru.

На данный момент в стационаре остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное, двоих мальчиков выписали в удовлетворительном состоянии.

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