18 мая в казанской школе №67 проводилась эвакуация – на почту прислали сообщение от, якобы сообщника стрелка Галявиева.

«Из учреждения вывели 292 учеников и 26 учителей. Здание осматривали пожарные, работает кинолог с собакой. Всех разместили в соседней школе №135», - об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Также по сообщениям канала, некоторых учеников забрали родители. Обстоятельства выясняются.

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