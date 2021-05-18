Красный крест завершает сбор денег для пострадавших и семей погибших при стрельбе в школе №175. На 17 мая собрано 73 165 384 рубля. На данный момент составляют списки потребностей пострадавших.

Как пишет ТАСС, деньги будут направлены на адресную помощь, на организацию отдыха и санаторно-курортного лечения и реабилитацию пострадавших. Также обсуждается вопрос с банками о помощи в погашении имеющихся кредитов.

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