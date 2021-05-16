В Нытвенском районе Пермского края две школьницы снимали ролик для TikTok. В результате сгорела ферма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Известно, что девушки нашли 200 тонн соломы. Они решили ее поджечь и после тушить кучи сухой травы, снимая процесс на видео. В какой-то момент пламя стало настолько сильным, что школьницы не смогли с ним справиться и убежали. Приехавшие пожарные потушили огонь. Ущерб оценен в 150 тысяч рублей.

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