Поезд Казань-Адлер травмировал мужчину в Мордовии. Об этом сообщили на странице Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ в Instagram.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, ДТП произошло на 970м километре Нуя — Чамзинка. Поезд сбил мужчину 1996 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу. Проводится доследственная проверка, по ее результатам вынесут процессуальное решение.

Ранее 70-летнего мужчину в Казани нашли живым спустя неделю после исчезновения.