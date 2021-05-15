Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" сообщили о завершении очередных поисков. Нашелся пенсионер, которого разыскивали неделю.

По данным поискового отряда, 70-летний Фарид Х. пропал 8 мая. Заявители сообщили, что мужчина, предположительно, одет в ветровку, спортивные штаны и ботинки. Поиски продолжались практически неделю, вечером 14 мая волонтеры сообщили: мужчина жив, его удалось найти. Благодарность отряду выразила сестра пропавшего.

"Огромное спасибо, всему поисковому отряду, в поисках моего брата, благодарю вас за ваше неравнодушие, милосердие, желаю вам всегда всех находить живыми, какое счастье, что вы есть, что есть люди, к которым можно обратиться, знать, что всегда помогут и придут на помощь, ещё раз огромное спасибо!", - написала в соцсетях женщина.

Напомним, сегодня ночью в Татарстане также нашли пропавшего 11-летнего ребенка.