В субботу, 15 мая, в по Казани прокатилась очередная волна "лжеминирований". Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали из 15 школ.
Так, за утро в Казани были эвакуированы дети и педагоги из школ №18,№72 и №169, гимназии №7, №19, №122 и №171, лицей Иннополис, лицея №149 и №177 и других. Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, во всех школах работали силовики и проверяли анонимные сообщения. Сообщения о якобы минировании школ поступали в Казани и накануне.
Согласно Уголовному кодексу РФ, за заведомо ложные сообщения о взрывном устройстве грозит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 200 тысяч рублей.
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комментарии
Правоохранительным органам нужно в обязательном порядке усилить борьбу с экстремизмом, фанатизмом и нелегальной миграцией. Необходимо усилить миграционный контроль и пускать в страну нашу только образованных людей, а не всю шушеру, которые только и хотят навредить нашему обществу.