В субботу, 15 мая, в по Казани прокатилась очередная волна "лжеминирований". Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступали из 15 школ.

Так, за утро в Казани были эвакуированы дети и педагоги из школ №18,№72 и №169, гимназии №7, №19, №122 и №171, лицей Иннополис, лицея №149 и №177 и других. Как пояснили в пресс-службе мэрии Казани, во всех школах работали силовики и проверяли анонимные сообщения. Сообщения о якобы минировании школ поступали в Казани и накануне.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за заведомо ложные сообщения о взрывном устройстве грозит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 200 тысяч рублей.

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