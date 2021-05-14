Школу №27 в Казани эвакуировали сегодня после полученного сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Казани.

Отмечается, что после поступления информации о заложенном взрывном устройстве в 27-й гимназии дети были эвакуированы в школу №41, всего около 80 учеников.

Как показало проведенное обследование, вызов был ложным, уточнили затем в мэрии Казани. Там также отметили, что в Казани не первый день продолжаются звонки о минировании зданий.

В мэрии поблагодарили всех жителей за силу и умение не поддаваться панике.

Напомним, что утром 11 мая в гимназии №175 города Казани произошла стрельба, в результате чего погибли и пострадали люди.