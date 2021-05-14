Вторые сутки подряд в соцсетях появляются сообщения об эвакуации в торговых центрах Казани. 13 мая это был XL, 14 мая- "Тандем".

Как пояснили в МЧС Татарстана, в обоих случаях срабатывали пожарные сигнализации, тревога была ложной.

"...сообщений о пожаре не поступало ни по номеру пожарной охраны 101, ни по единому номеру вызова экстренных служб 112, ни через автоматическую систему мониторинга, обработки и передачи данных о возгорании на объектах с массовым пребыванием людей. На место выехали подразделения пожарной охраны.

При проверке помещений установлено, что произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации, часть людей услышала <...> и вышла", - сообщили в ведомстве об инциденте 13 мая.

в "Тандем" пожарные не выезжали, здесь охрана также сообщила о ложном срабатывании. В обоих случаях организованной эвакуации не было, пояснили в пресс-службе МЧС.