Замгубернатора Свердловской области заявил, что Ильназ Галявиев, который устроил 11 мая стрельбу в казанской школе, был волонтером Штаба Навального (организация, внесенная в перечень причастных к экстремизму).

Павел Креков высказал такую идею на совещание по вопросам развития здравоохранения, образования и молодёжной политики, пишет "Новый Качканар". Он отметил, что в свете казанской трагедии необходимо больше внимания уделять жизни школьников в соцсетях.

"Нам нужно системно и грамотно работать в социальных сетях, ни в коем случае не переносить туда наш официальный чиновничий язык. Это особая эстетика, которую надо выучить, понять её законы, и в этой обёртке подавать то, что нужно для развития общества. Потому что, кто-то переболеет и пройдёт, а у кого-то не пройдёт и может закончиться крайне печально. Кстати говоря, товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был волонтёром в штабе Навального*. Так сказать, определенные притягательные вещи он там для себя обнаружил",- Креков.

Подтверждения тому, что Галявиев был активистом Штаба, не обнаружено. Напомним, что Штабы были внесены Росфинмониторингом и Минюстом в список причастных к экстремизму, а деятельность их прекратилась.