Экс-глава Штабов Навального (признаны иноагентами) в России Леонид Волков объявил о их закрытии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - заявил Волков.

Он также отметил, что часть штабов закроется, а часть продолжит работу под другим названием, уже как самостоятельные общественно-политические организации.

Напомним, на днях суд наложил ограничения на работу Фонда борьбы с коррупцией (признаны иноагентами) по иску о признании ФБК экстремистской организацией. На сегодняшний день для них введен ряд ограничений до решения суда по вопросу о признании их экстремистскими организациями. Ранее прокуратура также приостановила деятельность Штабов.