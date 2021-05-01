Штабы Навального (ранее также признаны иноагентами) внесены в список организаций, причастных к экстремизму. Перечень размещен на сайтах Росфинмониторинга и Минюста.

В списке Федеральной службы по финансовому мониторингу общественное движение Штабы Навального находится под №461 во вкладке "Юридические лица" перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности их к экстремистской деятельности или терроризму. При этом ранее экс-глава Штабов Леонид Волков говорил, что такого юрлица не существует.

На сайте Минюста Штабы находятся в перечне общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 26 апреля прокурор Москвы вынес решение о прекращении их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Напомним, ранее Леонид Волков заявил о закрытии Штабов по всей России.