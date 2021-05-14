Следственный комитет Казани поздравил своих коллег с профессиональным праздником

15 мая отмечается профессиональный праздник военных следственных органов Следственного комитета РФ.

В преддверии праздникам руководитель 384 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации (384 ВСО СК России) подполковник юстиции Салапов Александр Павлович поделился историей становления и деятельности военных следственных органов, поведал об опыте взаимодействия отдела с общественностью и СМИ. А также рассказал с какими особенностями подследственности уголовных дел сталкиваются военные следователи.

«Как всё начиналось»: история появления профессии «военный следователь»

Впервые должности военных следователей появились в России 15 мая 1867 года. Их деятельностью было - раскрытие преступлений, которые совершили военнослужащие. Должности военных следователей замещались офицерами и чиновниками военно-судебного ведомства, которые считались членами военно-окружного суда.

В 1883 году вышла новая редакция военно-судебного устава. Теперь военные следователи назначались в каждый военный округ в определенном числе. Как правило, следователями были офицеры военно-судебного ведомства, которые не менее 3 лет занимали должность помощника военного прокурора. Осуществляли свою деятельность военные следователи самостоятельно, но под наблюдением назначившего следствие военного начальника.

Такая модель службы военных следователей развивалась вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Однако, на основании декрета ВЦИК от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» институт судебных следователей был закрыт.

Термин «военный следователь» вновь появился 1 февраля 1919 года в Инструкции военным следователям революционных военных трибуналов. А в 1922 году после реформы судебной системы к перечню следственных должностей были добавлены следователи военных и военно-транспортных трибуналов.

Принцип административной централизации в управлении государством усиливался, и судебная модель следственных органов постепенно заменилась административной. 30 января 1929 г. военные следователи перешли в подчинение органов военной прокуратуры (согласно статьи 4 постановления ЦИК и СНК СССР). Военные следователи развивали свою деятельность в системе органов военной прокуратуры вплоть до 2007 года.

Изменения произошли из-за того, что в 2007 году изменились компетенции прокурора: он теперь не мог процессуально руководитель следствием.

Следующие изменения произошли 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Теперь военные следственные органы являются составной частью Следственного комитета РФ. Они осуществляют полномочия в сфере уголовного судопроизводства в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

6 мая 2019 года Председателем Следственного комитета Российской Федерации генералом юстиции Бастрыкиным А.И. подписан приказ, которым 15 мая объявлено Днем образования военных следственных органов.

Работа военных следователей «на передовой»

Настоящим испытанием и проверкой на прочность стали нелегкие годы Великой Отечественной Войны, когда военным следователям пришлось выполнять свой профессиональный долг, находясь в частях действующей армии, на передовой.

В местностях, на которых шли военные действия, следователи расследовали дела о государственных преступлениях, разбое, умышленных убийствах, насильственном освобождении из домов заключения из-под стражи. Также они искали тех, кто уклоняется от от исполнения всеобщей воинской обязанности, решали дела о незаконной купле-продажи и хранения оружия и многие другие.

В ходе первой и второй Чеченских кампаний военные следователи продолжали оставаться на передовых позициях, поскольку офицерам приходилось работать в блиндажах, на пересеченной горной местности, в непосредственной близости от зоны боевых действий, подвергая свою жизнь серьезному риску.

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году именно сотрудники военных следственных органов со всех уголков страны первыми прибыли в разрушенный Цхинвал, осуществляя комплекс следственных действий по уголовному делу, возбужденному в связи с нападением грузинских военных на российских военнослужащих из состава миротворческих подразделений по поддержанию мира в зоне грузинско-осетинского конфликта.

В настоящее время, военные следственные органы обеспечивают поддержание законности в местах дислокации российских войск на территории иностранных государств (Сирии, Армении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана).

Что входит в компетенции военных следственных органов сейчас

В компетенции военных следственных органов относится рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях, к которым относятся:

преступления, совершенные военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы;

преступления, совершенные лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или совершенные на территории (в расположении) воинской части, соединения, учреждения;

преступления, совершенные судьями военных судов, прокурорскими работниками органов военной прокуратуры и военных следственных органов СК России, в том числе не являющимися военнослужащими;

преступления, совершенные работниками открытого акционерного общества «Оборонсервис» (в настоящее время АО «Гарнизон») и управляемых им открытых акционерных обществ, общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России) в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

преступления, совершенные работниками страховых компаний, осуществляющих за счет бюджетных средств страхование жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы;

преступления, совершенные неустановленными лицами вне территории (расположения) воинской части, соединения или учреждения при наличии достаточных данных, указывающих на принадлежность этих лиц к категории военнослужащих и других лиц, уголовное преследование которых отнесено к компетенции военных следственных органов СК России.

Деятельность 384 ВСО СК России

384 военный следственный отдел СК России рассматривает сообщения о преступлениях, а также расследует уголовные дела ранее указанной категории на территории Республики Татарстан, Марий Эл и Чувашии.

Отдел находится в Казани по адресу: Островского, д. 20. Руководством 384 ВСО СК России в пределах своей компетенции осуществляется прием граждан: руководителем отдела каждый вторник с 10 до 12 часов, заместителем руководителя отдела – каждые понедельник и среду с 10 до 12 часов, по предварительной записи через дежурного офицера отдела.

384 ВСО СК России приоритетно расследует преступления коррупционной направленности, экономические преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в воинских коллективах.

Помимо выполнения своих прямых служебных обязанностей, сотрудники 384 ВСО СК России принимают участие в различных социальных мероприятиях: организуют помощь ветеранам, помогают членам семьи коллег, которых уже нет с нами, а также участвуют в благотворительных мероприятиях по оказанию материальной помощи детским домам.

Отдел находится в постоянном контакте с представителями общественных, в том числе религиозных организаций, региональных средств массовой информации в целях объективного информирования о результатах работы и важной роли военных следственных органов в общественной жизни.

Офицеры ориентированы на поддержание хорошей физической формы и участие в различных межведомственных соревнованиях, а также в любительском региональном спорте. Ряд офицеров имеют спортивные разряды по лыжному спорту, плаванию и стрельбе. Помимо занятий спортом, сотрудники отдела активно повышают свои профессиональные навыки: участвуют в профилактических мероприятиях в дни правовых знаний в воинских коллективах.

Следователи-криминалисты отдела неоднократно посещают ВУЗы по юридической специальности и демонстрируют студентам возможности современной криминалистической техники и научно-технических средств криминалистики.

Ряд сотрудников 384 ВСО СК России продолжают профессиональную династию своих отцов - служат в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Опыт старшего поколения, помноженный на умение молодых офицеров быстро ориентироваться в меняющихся реалиях и успешно применять накопленные знания - это залог эффективной работы.

Пользуясь случаем, хочу от себя лично поздравить сотрудников военных следственных органов, членов их семей, ветеранов с профессиональным праздником и пожелать им крепкого здоровья на долгие годы, а также успехов в деле служения на благо нашей Родины! - подытожил свой рассказ подполковник юстиции Салапов Александр Павлович.